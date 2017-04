Judocas de Colorado conquistam 7 medalhas em Brasília

A competição denominada de Campeonato Brasileiro 2017, Região IV e envolve os Estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. É um evento promovido pela Confederação Brasileira de Judô – CBJ em parceria com a Federação Metropolitana de Judô e foi sediado no Ginásio Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia Sul, Brasília/DF.

A tradicional Associação de Judô Matsubara enviou uma delegação composta por 21 atletas, 15 acompanhantes entre professores, pais e comissão técnica, 03 atletas do Karatê que competiram em Anápolis/GO, com apoio da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste por meio do Prefeito Professor Ribamar.

A delegação da Associação de Judô Matsubara seguiu até Brasília/DF de ônibus próprio, adquirido pelo governo de Rondônia por meio da Secretaria de Esportes, Juventude, Cultura e Lazer – SEJUCEL, oriundo de emenda parlamentar da Deputada Rosangela Donadon e entregue em 15 de março deste ano pelo governador Confúcio Moura e Superintendente Rodnei Paes, na sede da associação com grande festa.

Em Brasília/DF, mais de 70 atletas representaram Rondônia no campeonato e 17 voltaram com medalhas, sendo 07 medalhas conquistadas por atletas de Colorado do Oeste/RO oriundos da Associação de Judô Matsubara e projetos sociais vinculados a ela.

Das 07 medalhas, 06 foram de bronze e uma de prata. Confira a lista dos medalhistas:

Prata

Amanda Felipetto – Sub 15 – meio pesado

Bronze

Natália Balbinot – Sub 13 – leve

Eduardo Garcia – Sub 13 – meio médio

Tayane Galvão – Sub 13 – meio pesado

Francineide Pereira – Sub 15 – meio leve

Rhayanny Barbosa – Sub 18 – leve

Alessandro Pereira – Sênior – meio leve

Para o mestre Bunichi Matsubara de 77 anos, fundador do judô de Rondônia, que fez questão de acompanhar a delegação, a competição teve nível alto e Rondônia está de parabéns pelas medalhas conquistadas sendo que o judô de Colorado vai crescer muito podendo se deslocar de ônibus próprio.

O Campeonato Brasileiro 2017, Região IV, teve recorde de inscritos com 759 Atletas . O crescimento exponencial neste ano é motivado pelo novo sistema de classificação para a seleção principal, com introdução do Ranking Nacional Sênior, pela Confederação Brasileira de Judô.

Autor e foto: Assessoria