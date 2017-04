NOTA DE ELOGIO: aos agentes que evitaram linchamento e mantiveram a ordem na unidade de Cerejeiras

Durante a prisão dos suspeitos de matar a matar a menor Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, a população de Cerejeiras revoltada com o caso, fizeram uma mobilização na frente da delegacia local, gritando por justiça.

Na ocasião os profissionais da segurança pública precisaram agir para impedir que os assassinos da jovem fossem linchados, além disso a segurança da população presente e dos próprios agentes, não poderiam ser ignoradas.

Com precisão e bem preparados, os agentes penitenciários e demais forças policias presentes no episódio, conseguiram êxito na tarefa de promover a segurança pública.

Diante do ocorrido, a direção do Sindicado dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores do Estado de Rondônia, veio a público parabenizar os agentes pela atuação.

Leia na íntegra a nota.

O episódio ocorrido recentemente no município de Cerejeiras, quando populares, revoltados com o assassinato de uma jovem da cidade, tentaram invadir a cadeia pública na intensão de “fazer justiça” com as próprias mãos, foi mais uma demonstração de bravura da categoria penitenciária em Rondônia.

Mesmo em número muito inferior, os Colegas Agentes Penitenciários conseguiram impedir que o grupo de furiosos praticassem o linchamento dos detidos. Os Agentes agiram rápido, com eficiência, mantendo a ordem na unidade.

Ante o ocorrido, viemos enaltecer os Colegas da Cadeia Pública de Cerejeiras pela destacável ação, à serviço do Estado, à serviço da segurança pública.

Diretoria do Singeperon.

Sindicato dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores do Estado de Rondônia

Fonte: Singeperon

Fotos: Reprodução/Redes Sociais