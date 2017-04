Protestos em Colorado ocorreram sem tumulto

A participação dos coloradenses nas manifestações nacionais contra as reformas previdenciária e trabalhista aconteceu de forma organizada e sem atos de violência ou vandalismo.

A concentração do protesto, promovido por sindicatos, aconteceu em frente à representação local da Previdência Social e depois percorreu a região central da cidade.

No trajeto nas principais ruas e avenidas coloradenses a adesão foi aumentando, particularmente em virtude de várias repartições públicas haverem declarado ponto facultativo.

Outro fator que chamou a atenção com a presença do prefeito Professor Ribamar e do vereador Gercino, que estiveram na concentração dos manifestantes e registraram apoio ao movimento. O padre Willian, uma das maiores lideranças católicas do Município, também aderiu ao protesto.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia