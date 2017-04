Torneio de pesca com premiação de R$16 mil é neste domingo

A segunda edição do Torneio de Pesca do Espaço de Eventos Rodrigues será neste domingo, 30, em Cerejeiras.

Com os preparativos a mil, a organização do evento promete que esta edição será memorável aos participantes. O evento inicia às 8h30 e encerrará às 17h00.

Amantes da pesca de todo cone sul e do estado de Rondônia e alguns vizinhos do estado do Mato Grosso já confirmaram participação comprando as cartelas que dão direito a disputa do montante de R$16 mil.

O torneio premiará o pescador que fisgar o peixe mais pesado. A premiação está distribuída da seguinte forma: R$10 mil ao primeiro lugar, R$3 mil ao segundo, R$2 mil ao terceiro e R$1 mil ao quarto.

Os participantes poderão disputar em dupla (revezando entre si) ou individual.

As inscrições são limitadas e podem ser adquiridas no valor de R$200,00 nos pontos de vendas:

Cerejeiras – Espaço Evento Rodrigues; Colorado – Casa do Pescador; Vilhena – Armazém do Pescador, Banca do Zoio e Vipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação