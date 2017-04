Vilhena e Ji-Paraná recebem oficina gratuita de Dramaturgia

O Sistema Fecomércio através do Sesc, irá desenvolver a primeira edição de 2017 do “Sesc Dramaturgia – Leituras em Cena”, a ação contempla a oficina “Espessuras do Real – Investigações Sobre Margens, Memória e Política”, que será ministrada pela Diretora de teatro, cineasta e antropóloga, Isabel Penoni.

Sesc Dramaturgia é desenvolvido anualmente com objetivos estimular a leitura de textos teatrais, nacionais e estrangeiros; incentivar a prática da leitura em voz alta; apoiar a pesquisa dramatúrgica; provocar a reflexão e o debate sobre a importância e o papel da dramaturgia no teatro contemporâneo; propiciar o intercâmbio entre artistas de teatro, pesquisadores, formadores de opinião e público em geral.

A oficina da Mestre e Doutora, Isabel Penoni, irá trabalhar a tese em relação aos imigrantes e refugiados e as questões políticas que os envolvem, como as tensões e afetos com os quais estes têm que lidar nas grandes cidades, entendendo também essas cidades como um espaço de resistência coletiva e de convívio com a diversidade. Durante a oficina serão abordados os atravessamentos entre ator e personagem, vida, teatro, o real e a ficção. Serão desenvolvidos também, exercícios de composição cênica e dramatúrgica, improvisações e jogos, que servirão como instrumento na descoberta da temática do curso.

A oficina gratuita acontecerá no município de Ji-Paraná de 3 a 6 de maio e em Vilhena 8 a 11 de maio, nas unidades do Sesc. Os interessados poderão se inscrever através do e-mail – sescjipa@gmail.com, ou tel. (69) 3422 2414 ou na própria unidade, que é localizada na Av. Dois de Abril, 1950, bairro Dois de Abril em Ji-Paraná.

Em Vilhena a inscrição pode ser efetuada através do tel. (69) 3321-2088 ou na Unidade do Sesc localizado na av. Sabino Bezerra de Queiroz, 3665, Setor Jardim América. “A oficina tem vaga limitada a fim de desenvolver um trabalho mais expressivo cumprindo o objetivo do Sesc Dramaturgia”. Lembra o coordenador de Cultura do Sesc, Fabiano Barros.

Autor e foto: Keila Alves