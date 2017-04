Whorkshop “Mulheres de Excelência” contará com palestrante vinda do Rio de Janeiro

No dia 25 de maio acontece em Vilhena o whorkshop Mulheres de Excelência, com a participação da “coach” e especialista em produtividade, Fabiana Freitas, do Rio de Janeiro.

A programação que se iniciará as 15h00 abordará os seguintes pontos: missão de vida, ciclo da realização e visão de propósito.

A musicalização, também fará parte das atividades do whorkshop, que tem como intuito resgatar a feminilidade e senso de parceria em contraste com a virilidade e dureza exigida muitas vezes das mulheres em seu trabalho ou negócios.

As inscrições já estão abertas, sendo o investimento R$ 150,00.

Segundo a organizadora, que também é “coach” e empresária na cidade, Fabíola Stranieri, o encontro é uma oportunidade de ir além com o autoconhecimento, desvendando o potencial dessas mulheres, ajudando-as a aplicar no trabalho e na vida pessoal.

Ela enfatiza, “Já dizia Alan Watts: acordar para quem você é, requer desapego de quem você imagina ser. Você provavelmente já sabe que o sucesso é para todos, mas nem todos são para o sucesso. Por isso, estou me perguntando o que você gostaria de fazer primeiro, garantir o seu ingresso agora ou ainda rever os benefícios desse encontro. Eu não lhe diria para se decidir agora, porque você já sabe que este é o melhor momento. O que posso lhe dizer é que as vagas são limitadas!”.

Não percam a oportunidade de participar desse evento e garanta sua vaga. Entre em contato pelo telefone (69) 98442-2653 ou pelo e-mail contato@empresademulher.com.br .

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação