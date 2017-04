Acidente de trânsito deixa vítima presa às ferragens no Jardim Eldorado

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo, 30, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Uma pessoa ficou presa às ferragens do veículo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme apurado no local, um veículo Ford Ka, trafegava pela Avenida Brigadeiro, sentido aeroporto, quando foi atingido por uma caminhonete, Toyota Bandeirantes, que seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido prefeitura e acabou invadindo a via preferencial.

Com o impacto da batida, a passageira do Ford Ka, acabou ficando presa às ferragens do carro. Foi preciso que os bombeiros usassem um desencarcerador, para que a vítima pudesse ser socorrida. Ela foi levada ao Hospital Regional de Vilhena, os demais envolvidos não se feriram com gravidade.

A Polícia Militar esteve no local realizando trabalhos de praxe. Os veículos já foram liberadas e as Avenidas desbloqueadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia