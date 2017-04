Barcelona ganha de Ariquemes por 2 a 1

O Barcelona bateu na tarde deste domingo o Ariquemes por 2 a 1 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, e estreou com vitória no segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela primeira rodada do turno.

Buscando a vitória diante de sua torcida, o Barcelona começou bem a partida e abriu o placar aos 15 minutos com o atacante Cabixi. Aos 44 minutos, o Ariquemes conseguiu chegar ao empate com o meia Mailson.

Já no segundo tempo, o Barcelona garantiu sua vitória com gol do zagueiro Zé Klock, aos 5 minutos.

Com o resultado, o Barcelona divide a liderança do returno juntamente com o Real Ariquemes e o Genus, ambos com três pontos.

Na quarta-feira, o Barcelona retorna a campo contra o Ji-Paraná no estádio Biancão. Já o Ariquemes recebe no mesmo dia o Genus no estádio Gentil Valério.

Autor e foto: Futebol do Norte