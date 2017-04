Jovem executado no Cristo Rei estava bebendo com amigos minutos antes

Na noite deste sábado, 29, um jovem identificado como Diego Furtado, de 22 anos, foi executado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, na Avenida 1501, Bairro Cristo Rei.

Conforme apurado no local, o rapaz estava bebendo minutos antes com amigos, em um bar próximo ao local do crime, ele teria discutido com outro jovem pouco antes de ser morto.

Ao sair, passados alguns minutos, os amigos do rapaz ouviram os disparos e ao chegarem no local do crime, o jovem estava agonizando. Testemunhas contam que viram um homem correndo a pé e tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionado, mas ao chegaram no local, a vítima já havia entrado em óbito.

Diego era conhecido como Dieguinho, ele sofreu pelo menos três disparos na cabeça e um na região das costas.

Ainda não se sabe a discussão teria sido o motivo pelo qual jovem foi morto, mas sabe-se que a vítima já possuía diversas passagens pela polícia.

Uma prima e alguns amigos do rapaz estiveram no local, e abalados revelaram que os demais parentes de Deigo não moram em Vilhena, mas já teriam sido avisados da morte do rapaz.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão, policias fizeram patrulhamento mas não encontraram o atirador.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia