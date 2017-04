Motoqueiro sofre múltiplas fraturas ao cair e bater em guard rail próximo a Cerejeiras

O acidente foi registrado por volta das 07h00 deste domingo, 30, na BR-435, acerca de 14 quilômetros do município de Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Marcos Oliveira, de 38 anos, seguia numa motocicleta pela rodovia sentindo Cerejeiras quando numa curva perdeu o controle da moto, caiu e bateu no guard rail.

Com o impacto, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Corpo de bombeiros ao hospital municipal, em seguida transferido para o Hospital Regional de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia