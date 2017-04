Polícia procura homem que estava mostrando órgão genital para mulheres as margens da BR-174

Por volta das 08h40 deste domingo, 30, a Central de Operação da Polícia Militar (PM), recebeu informação que um homem estava às margens da BR-174, próximo ao Parque Ecológico praticando ato obsceno.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas relatou a polícia que caminhava as margens da via, quando um homem de cor branca, com uma camiseta preta cobrindo o rosto, exibiu o órgão genital e começou a assoviar e a chamá-la.

A testemunha com medo correu, e não viu mais o suspeito. Outras mulheres falaram que não é a primeira vez que esse homem faz esse tipo de insinuação naquele local.

A PM fez diversas buscas, devido à mata fechada e extensa não localizou o homem, mas encontrou nas proximidades a bicicleta que ele usava e deixou para trás ao fugir para mata com a chegada da guarnição policial.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia