Vice-prefeito recebe visita da presidente da Associação Agente Mirim

Na manhã desta sexta-feira, 28, o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) recebeu a visita da presidente da Associação Agente Mirim, Margareth Martendal para discutir a parceria da entidade com a administração municipal.

O encontro aconteceu no gabinete do vice-prefeito e também contou com a presença de Jiber Antônio de Matos que é pai de um dos formandos da instituição.

Atualmente a associação atende cerca de 200 adolescentes, com idade entre 12 a 17 anos. Dentre os principais pontos que a entidade auxilia os membros da entidade destacam-se a colocação no mercado de trabalho, embasada na lei do menor aprendiz, o projeto pré-profissionalizante, e a complementação educacional.

“Trabalhamos para transmitir valores para os nossos alunos, procuramos proporcionar oportunidade de educação aliada a disciplina para que eles se mantenham ocupados com atividades saudáveis e longe de coisas erradas”, disse Margareth.

O vice-prefeito Darci Cerutti parabenizou o trabalho realizado pela associação e ressaltou que a entidade tem o papel exemplar para os adolescentes. “Fico feliz em ver o belo trabalho que a Agente Mirim realiza em Vilhena, oferecendo atividades positivas para os alunos. Com certeza a administração municipal apoia ações que contribuem para o bem-estar social de toda a comunidade”, ressaltou Darci.

Atualmente, a Prefeitura de Vilhena está apoiando projetos voltados para crianças e adolescentes desenvolvidos no município através da celebração de convênios do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) com entidades filantrópicas.

O fundo é gerido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). De acordo com o presidente do CMDCA, Genivaldo Santos, atualmente seis associações estão aptas a receber a verba do FMDCA, sendo elas: Associação de Vôlei de Vilhena (AVV), Associação Metodista de Ação Social (AMAS), Associação Agente Mirim de Vilhena, Associação de Moradores dos Setores 8 e 9 (ASMON), Associação Beneficente “Fonte de Água Viva” e ONG “O Caminho”.

Texto e fotos: Assessoria