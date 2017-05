CTG reúne centena de pessoas em homenagem ao dia do trabalhador; fotos

O Centro de Tradições Gaucha Sinuelo do Norte (CTG) realizou em Vilhena a festa do trabalhador, que contou com centenas de pessoas.

A 17º Festa do Trabalhador contou com varias atrações e entre eles o tradicional costelão, musicas, jogos entre outros.

O evento contou também com uma matinê dançante com animação da banda Pegada Fandangueira.

De acordo com o patrão do CTG, Valmir Taquariam, a festa pelo dia do trabalhador é uma tradição no CTG e cada vez mais se torna uma das maiores em Vilhena.

Valmir ainda ressalta que foram vendidos cerca 200 Costelões e mais de cinqüenta espetos grandes de carne e mais as bebidas. “A gente faz a festa para agradar a população, a sociedade e cada vez mais a tendência é ser a melhor festa de Vilhena”, finaliza o patrão do CTG.

