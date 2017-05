PM prende suspeito de estuprar criança de apenas quatro anos

Uma mulher ligou para a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo, 30, e contou que sua filha de apenas quatro anos havia sido abusada por um homem que ela identificou como “Pequeno”.

A mãe conversou com a reportagem do Extra de Rondônia, e disse que durante o dia estava em uma festa, na casa de uma amiga, com seu esposo e filha. Lá ela teria deixado a filha dormindo em um quarto por algum tempo.

Após sair da festa, a criança teria reclamado para a mãe que estava sentindo dores nas partes íntimas. Ao verificar, a mulher teria notado que a filha apresentava vermelhidão e dores na região genital.

Questionada pela mãe, a criança teria dito, que um homem que estava na festa com os pais seria o responsável pelo abuso, a criança teria dito para a mãe, que o homem a tocou com usando os dedos.

Diante da situação e de posse das características do suspeito, a mulher e o marido voltaram com a filha ao local da festa, e ao localizar o suposto abusador, a mãe conta que a criança tremia de medo, “minha filha ficou toda apavorada, ela tremia só de ver aquele…” dizia a mulher em tom de fúria. Ela contou ainda, que agrediu a vítima com socos e pontapés, e que só não fez o “pior” por ter sido impedida pelo marido.

Durante a confusão, “Pequeno” conseguiu escapar e fugiu pulando muros e cercas não sendo mais alcançado.

Após receber estas informações, uma guarnição de Rádio Patrulha da PM de Vilhena, realizou diligências até que encontraram o suspeito.

Já na delegacia, “Pequeno” negou a acusação e afirmava que a mulher estaria mentindo. O homem disse ainda que a mulher estava usando drogas durante a festa, na frente da criança, “ela está armando pra cima de mim” dizia o rapaz.

O conselho tutelar foi acionado e a criança foi levada ao Hospital Regional, para realização de exame, a fim de comprovar, ou não, se realmente a criança foi abusada.

Nossa equipe não conseguiu acesso ao boletim de ocorrências, mas “fontes” confirmaram que o exame feito na criança deu resultado negativo, e que diante da falta de evidências o suspeito foi liberado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia