Prefeita e deputada convidam população para entrega de 7 ambulâncias para Cone Sul; governador participa de ato

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, e a deputada estadual Rosangela Donadon, ambas do PMDB, convidam à população vilhenense para prestigiar a solenidade de entrega de sete ambulâncias.

O benefício é resultado de emenda de Rosangela Donadon e contará com a presença do governador Confúcio Moura (PMDB).

O ato acontecerá às 15h desta terça-feira, 2, em frente à prefeitura municipal de Vilhena.

Rosangela Donadon informou que as ambulâncias serão destinadas para atender os sete municípios da região do Cone Sul. “É com imensa alegria que convido as senhoras e os senhores prefeitos, vereadores e a população em geral das cidades de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara, para participarem do evento de entrega das 7 ambulâncias, uma para cada município. É uma honra poder contribuir com desenvolvimento da nossa região”, enfatizou.

Para a prefeita de Vilhena, a benfeitoria vai propiciar melhorias no setor de saúde pública. “Quero parabenizar a nossa deputada Rosangela pelo benefício tão importante para nossa população”, diz Rosani.

Diversas lideranças e autoridades locais também confirmaram presença ao evento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação