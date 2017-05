Vilhenenses ganham premiação de R$ 10 mil em torneio de pesca em Cerejeiras; veja fotos

A segunda edição do Torneio de Pesca do Espaço de Eventos Rodrigues realizada neste domingo, 30, em Cerejeiras, atraiu centenas de pessoas.)

Com a organização da família de comerciantes do Espaço de Eventos Rodrigues, o torneio reuniu mais de cem competidores de todo estado de Rondônia e de alguns municípios vizinhos do estado do Mato Grosso.

O evento começou às 8h30 com a apresentação do regulamento aos participantes e encerrou às 17h00, dando início a premiação.

O montante de R$16 mil foi distribuído do primeiro ao quarto lugar, tendo um empate na disputa do terceiro lugar.

A dupla que fisgou o peixe mais pesado é da cidade de Vilhena: Diego e Lucas, donos da cartela 21, com o peixe de Kg 6,660 conquistaram os R$10 mil.

Em segundo lugar, Ronaldo e Marcelo moradores do distrito de Noraga, em Comodoro (MT), donos da cartela 63, fisgaram um peixe de Kg 6,205, conquistando os R$3 mil.

Já no terceiro lugar houve um empate técnico, sendo que ambos os competidores, Fábio e Juliana, que são moradores de Vilhena fisgaram peixes com peso de Kg 6,020 e respectivamente dividiram a premiação do terceiro (R$2 mil) e quarto lugar (R$1 mil).

A organização do evento agradeceu a presença dos participantes e parabenizou os vencedores.

>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

























Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia