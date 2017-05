ACIDENTE DE PERCURSO: mulheres ficam feridas ao se envolverem em colisão na BR-364

Por volta das 15h00 desta terça-feira, 02, duas mulheres ficaram feridas após baterem a motocicleta em um veículo, no Bairro São José, em Vilhena.

A motocicleta Honda CG 150 Fan, seguia pela BR-364, sentido Frigorífico, com duas ocupantes. No mesmo sentido seguia um veículo Ford Ka.

No momento em que ambos os motoristas tentaram sair da BR e acessar a Avenida Marechal Rondon, a moto acabou batendo no início do parachoque dianteiro do carro.

Uma das ocupantes da moto carregava duas garrafas de cerveja vazias, na queda as garrafas acabaram cortando o braço e a perna da passageira. A moça estava chegando ao trabalho em uma conveniência que fica anexa ao Posto Catarinense.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu as vítimas ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de trânsito resguardou o perímetro até que uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal chegasse ao local.





Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia