Ciretran de Chupinguaia realiza abertura oficial do “Movimento Maio Amarelo”

A abertura oficial do “Movimento Maio Amarelo” no município de Chupinguaia ocorreu manhã desta terça feira-feira, 2, na sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Chupinguaia.

Na cerimonia, estavam presentes toda equipe de servidores e colaboradores da Ciretran, bem como a prefeita municipal Sheila Mosso, o vice prefeito Daniel Paraíso, o Presidente da Câmara Antônio Bertozzi, vereadora Lindaura, Policia Militar, psicóloga credenciada Anny Franciele, e demais apoiadores do Maio Amarelo, como: Auto Escola 4 Rodas, Canopus Motos, Visão Contábil e usuários que se fizeram presentes.

“Destacamos a importância desse Mês de Maio, como um alerta para a população da importância da prevenção dos acidentes de trânsito, pois como mostram as pesquisas, morrem mais pessoas no trânsito que em homicídios. Precisamos fazer um trabalho contínuo de conscientização dos usuários do trânsito, por meio de ações e aderindo a causa do Movimento Maio Amarelo para despertar em cada cidadão a responsabilidade de um trânsito mais seguro”, frisou o chefe da Ciretran, Aroldo Lima.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria