Em Cerejeiras, equipe feminina de voleibol treina para representar o município no MT

A Associação Cerejeirense de Voleibol (ACV) irá participar de Campeonato da modalidade na categoria Feminina Adulto no Estado do Mato Grosso.

A equipe que irá representar o município de Cerejeiras tem treinado periodicamente com o objetivo de alcançar resultados positivos.

O evento será realizado na cidade de Juína-MT nos dias 6 e 7 de maio do corrente e contará com participação de atletas dos municípios do Cone Sul de Rondônia e municípios do Mato Grosso.

A ACV foi criada em 17 de outubro de 2007 pelo professor de educação física Clézio Claro de Oliveira que presidiu a entidade de 2007 a 2013. A associação tem como objetivo formar atletas em várias categorias para competir representando o município de Cerejeiras.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Acervo ACV.