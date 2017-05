OLD RANCH: público lota casa noturna para show de Paula Mattos; veja fotos

Com casa cheia, Old Ranch comemorou seu 5º Aniversário na noite do último sábado, 29, em Vilhena.

A atração principal foi à cantora e compositora, Paula Mattos, conhecida nacionalmente.

O Extra de Rondônia marcou presença e registrou os melhores momentos da festa. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia