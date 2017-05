PRF apresenta balanço final da operação dia do trabalho nas rodovias de RO

PRF registra imprudências durante a operação dia do trabalho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta terça-feira, 2, o balanço preliminar da “Operação do dia do trabalho 2017” realizada ao longo das rodovias federais de Rondônia e sul do Amazonas.

A Operação, que teve início na sexta-feira (28) e se estendeu até as 24h deste domingo (01), foi caracterizada por ações educativas e de policiamento focadas na prevenção de condutas de risco que contribuem para a ocorrência de acidentes graves.

Em números absolutos foram registrados 22 acidentes, 20 feridos e dois óbitos.

Foco na fiscalização de condutas de risco

Nos quatro dias de operação, a PRF fiscalizou nas rodovias federais de Rondônia e Sul do Amazonas o total de 6.034 veículos, 4.300 pessoas e realizou 1.697 testes de etilômetro, popularmente conhecido como “bafômetro”.

Ao todo, 30 pessoas foram impedidas de dirigir por estarem sob efeito de álcool sendo que 7 foram presas por embriaguez. Foram 1.363 infrações de trânsito registradas.

Ultrapassagem – Os policiais rodoviários federais flagraram e notificaram 375 motoristas por ultrapassagens indevidas. As ultrapassagens realizadas em locais proibidos são as principais responsáveis pelas colisões frontais, um tipo de acidente que, comparado com outros tipos de acidentes registrados pela PRF, apresenta baixa incidência, mas altíssima letalidade.

Radar – Ao todo, 782 veículos foram flagrados transitando acima da velocidade permitida. O alto índice de registros de velocidade excessiva demonstra a urgente necessidade de mudança comportamental por parte dos motoristas.

Educação para o trânsito – Com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, a PRF além de realizar o patrulhamento ostensivo, promove também ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro.

Em alguns postos, o condutor que é flagrado cometendo alguma infração é abordado e, enquanto aguarda a notificação, é convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Ao todo foram 1.970 pessoas receberam orientações de educação de trânsito por meio do Cinema Rodoviário.

ACIDENTES COM MORTES

Por volta das 18H30, de sexta-feira (28.04), a Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente do tipo colisão frontal, ocorrido na BR-435/RO, km 20,5, em Vilhena/RO.

O acidente envolveu os veículos Honda/NXR150 Bros ES, com placas do município de Vilhena/RO, e o veículo Honda/CG 150 Titan Es, com placa do município de Theobroma/RO e resultou em dois óbitos e uma pessoa com ferimento grave , que foi socorrida ao Hospital Regional de Vilhena pelos Bombeiros Militares. Causa provável do acidente : Ultrapassagem indevida.

COMBATE AOS CRIMES

Apreensão de descaminho -vestuário 21.600 unidades

Documento Falso 1 unidade

Droga – Anfetamina 1 comprimido

Droga – Maconha 26 gramas

Veículos recuperados 3 unidades

Pessoas detidas – Alcoolemia 7 pessoas

Pessoas detidas – Mandado de prisão 3 pessoas

Pessoas detidas – Total Geral 17 Pessoas

