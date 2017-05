Semifinal do Barão agitou final de semana em Colorado

No último domingo, 30, a Semifinal do Barão agitou os esportistas no município em Colorado.

O evento foi prestigiado pela população em geral e pelos esportistas da cidade. Ficando assim os resultados. Confira.

Folha de Colorado 0x1 Iogurte Bom Gosto de Cerejeiras.

Fórum 0x1 Paulinho Pinturas.

A grande final será no próximo domingo, 7 a partir das 14 horas com jogo preliminar dos veteranos.

A partir das 15 horas a disputa pelo 1º e 2º lugar no certame.

O campeão será premiado com R$ 5 mil e o vice receberá R$ 2 mil.

Além disso, após a final do Barão, terá Bingo com premiação de R$ 5 mil R$ 3,500 e R$ 3 mil. A cartela para concorrer custa apenas R$ 20,00.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia