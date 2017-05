Ciclista fica ferido ao atravessar cruzamento no Jardim Eldorado

No início da noite desta quarta-feira, 03, um ciclista que trafegava pela Avenida Tancredo Neves, sentido Bairro BNH, acabou se ferindo ao atravessar a Avenida Brigadeiro, de onde vinha uma motocicleta Honda CG Titan 160, que sem tempo para frear atingiu o ciclista. A moto trafegava sentido Parque de Exposições.

Os dois envolvidos se feriram e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Vilhena ao Hospital Regional.

O condutor da moto não possui Carteira Nacional de Habilitação, o pai do jovem foi avisado e esteve no local do acidente.

A Polícia Militar de Trânsito resguardou o perímetro até que os trabalhos periciais fossem concluídos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia