Dois suspeitos de chacina em Colniza (MT) são presos e suposto mandante negocia entrega

Dois homens foram presos suspeitos de terem envolvimento na tortura e morte de nove trabalhadores rurais em Taquaruçu do Norte, distrito de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, informou nesta terça-feira (2) a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Uma terceira pessoa que teria participado do crime foi identificada, mas ainda não foi presa. O suspeito de ter mandado matar também já foi identificado e o advogado dele negocia a entrega às autoridades policiais, disse a Sesp-MT.

A chacina foi cometida no dia 19 de abril e vitimou nove homens com idade entre 23 e 57 anos. Eles estavam em barracos erguidos na área rural quando foram rendidos, torturados e mortos. Dois deles foram assassinados com golpes de facão e, os outros sete, com tiros de espingarda calibre 12.