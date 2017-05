PM de Vilhena realiza palestra na creche Nina Paul

Uma guarnição da Polícia Militar (PM), esteve na manhã desta quarta-feira, 03, na Escola Municipal de Educação Infantil Professora Nina Paul, em Vilhena.

A direção da instituição contou à reportagem do Extra de Rondônia, que está trabalhando esta semana com o tema “profissões”, e os pequenos terão a oportunidade de conhecer algumas profissões, entre elas a policial.

Na oportunidade, policias militares conversaram com as crianças de forma pedagógica, e levantaram questões como, “criança não precisa ter medo de polícia”, “a polícia ajuda a proteger a comunidade” entre outros assuntos relacionados à segurança, abordados de forma que as crianças pudessem compreender a importância do papel deste profissional.

Um dos policias que ministraram para os alunos, contou que foi uma experiência agradável e construtiva, poder compartilhar com as crianças e receber o carinho e a atenção com que que elas retribuíam a equipe.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia