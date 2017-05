Prefeita agradece deputada e comemora recebimento de nova ambulância para atender pacientes de Vilhena

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), comemorou o recebimento de uma ambulância para atender os pacientes do município.

Em solenidade realizada na tarde desta terça-feira, 2, com todos os prefeitos do Cone Sul, com o governador Confúcio Moura e com o secretário de Estado Williames Pimentel, Rosani agradeceu o apoio do governo do Estado e da deputada Rosângela Donadon que se empenharam em reforçar a saúde de Vilhena.

O veículo reforça a capacidade no socorro aos pacientes dos municípios que precisam de deslocamento. “Precisamos lembrar que já chegamos no início do mandato a ficar sem nenhuma ambulância. Hoje com a parceria com o governo do Estado e com o esforço da deputada Rosângela, estamos avançando na área da saúde”, disse a prefeita.

Confúcio comemorou a entrega e relembrou o esforço da deputada Rosângela. “Ela precisou se desdobrar para que conseguíssemos executar a emenda e é uma deputada que se preocupa com a região dela”, enfatizou.

Rosângela respondeu à fala do governador e falou sobre o cuidado com a saúde. “Destinei minhas emendas para medicamentos e para veículos que atendam os sete municípios do Cone Sul de Rondônia. Este é um trabalho que salva vidas”, encerrou.

As chaves da ambulância já foram entregues ao secretário municipal Marco Aurélio Vasques que afirmou que ela já está pronta para fazer os próximos transportes de pacientes entre as unidades de saúde do Estado.

Texto e fotos: Assessoria