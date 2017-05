Prefeita e secretário vistoriam obras de patrolamento e cascalhamento no bairro Embratel

A Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está executando os serviços de patrolamentro e cascalhamento no bairro Embratel.

Os trabalhos estão sendo conduzidos na localidade desde o último sábado, 29, quando a ação teve início contando com várias equipes e com os maquinários da Semosp, trabalhando a todo o vapor para acelerar a conclusão da empreitada.

Na manhã desta terça-feira, 2, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o secretário de obras, Josué Donadon, foram in loco avaliar o andamento dos trabalhos, que estão beneficiando essa importante região, que há muito tempo estava intransitável e castigada com as frentes chuvas.

Rosani Donadon ficou entusiasmada com a velocidade das ações realizadas até o momento e destacou que, nesse período de estiagem, a prefeitura, através da Semosp, irá intensificar os serviços atendendo as demais localidades necessitadas para facilitar o acesso.

“Precisamos acelerar os serviços no período da seca, melhorar o tráfego dos nossos cidadãos é uma das prioridades da nossa gestão. Nossos funcionários já estão trabalhando em várias frentes para atender a demanda e deixar todos contentes”, enfatizou.

Já o secretário de obras, Josué Donadon externou seu contentamento ao observar a gratidão da população do bairro Embratel pela execução dos serviços. “É gratificante receber elogios dos moradores, que há muito tempo aguardavam melhorias no acesso ao bairro. Acima de tudo essa é a nossa obrigação: proporcionar boas condições de trafego nas vias da nossa cidade. Os trabalhos serão intensificados para buscarmos atender a todos”, ressaltou.

O morador do bairro Embratel, Acenildo de Oliveira, demonstrou otimismo na execução dos serviços que o bairro está recebendo. “Nós temos esperança que irá melhorar bastante. Só de ter atenção que estamos recebendo da prefeita e do secretário já é uma grande coisa. As máquinas estão trabalhando e está ficando bom. Antes só saiamos de casa porque tinha que sair, estava péssimo e intransitável, agora está ficando legal”, pontuou o morador.

Opinião compartilhada pelo motorista Josias Alves Santana, 58, que salientou que, desde que mora na região, jamais havia se deparado com alguma máquina realizando serviço na localidade. “Moro aqui há 4 anos e é a primeira vez que vejo uma máquina da prefeitura trabalhando por aqui na minha rua. Quero agradecer a prefeita e o secretário de Obras pela atenção dada ao nosso bairro. Como cidadão isso é um direito nosso que pagamos impostos e sinto satisfação em ser contemplado dessa forma, vai melhorar, acredito nisso”, finalizou o morador.

Texto e fotos: Assessoria