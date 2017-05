Prefeitura vai reforçar saúde pública com abertura da Farmácia Municipal

O fechamento das Farmácias Populares do Brasil (FPB) foi anunciado pelo Governo Federal nos últimos dias.

Gradativamente, dezenas de unidades já tiveram fim e durante o mês de maio todas as 297 farmácias espalhadas pelo Brasil serão fechadas.

A decisão federal foi protestada por servidores e usuários do serviço e diante disto a prefeitura de Vilhena abrirá a Farmácia Municipal e aumentará o escopo da Farmácia Básica.

A prefeita Rosani lamentou o fechamento da FPB, mas afirmou que a Farmácia Municipal suprirá parte dessa deficiência. “A mobília da farmácia é do município e vamos adquirir boa parte dos itens para que não haja falta deste serviço mesmo com a falta do recurso federal”, explicou.

De acordo com o secretário de Saúde, Marco Vasques, o repasse para a Farmácia Básica será aumentado, possibilitando que o escopo dela seja reforçado. “Faremos também a Farmácia Municipal de Vilhena para oferecer uma melhor condição para a população”, salientou. O adjunto Evandro Gomes explicou que o Ministério da Saúde entendeu que há farmácias privadas que têm credenciamento e já conta com um serviço parecido.

104 itens hoje fazem parte da Farmácia Popular do Brasil, localizada na avenida Presidente Nasser, porém até o fim deste mês a unidade será fechada por ordem do Governo Federal.

Texto e fotos: Assessoria