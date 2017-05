PTran deflagra operação “Transporte Escolar”

O Pelotão de Trânsito de Vilhena (PTRAN) desencadeou a partir desta terça-feira, 2, a Operação Fiscalização “Transporte Escolar”.

A operação visa orientar os profissionais de transporte no intuito de conscientização e respeito às leis e normas de tráfego, tendo-se por base várias denúncias em nível do Estado de Rondônia da existência de vans escolares sem o devido credenciamento junto ao órgão competente e a devida autorização para a atuação no setor, o que pode gerar riscos aos usuários.

A operação durará durante todo o ano 2017. Se objetiva, sobretudo, a segurança dos passageiros de transporte escolar público e privado onde, na maioria dos casos, trata-se de crianças em idade escolar que se utilizam desse tipo de serviço diariamente.

A operação será efetuada mediante abordagens dos veículos escolares, solicitação dos documentos necessários e cabíveis ao caso, orientação aos profissionais dos requisitos para o exercício da profissão e até mesmo contato rápido com os usuários.

No mesmo sentido, o Pelotão de Trânsito orienta também aos pais e professores que participem e auxiliem o trabalho da Polícia Militar, divulgando as informações, e como clientes, fiscalizem e verifiquem se os profissionais contratados possuem os requisitos necessários para efetuar esse tipo de serviço, se o veículo possui o selo de autorização do Detran, que deve ser aposto e visível no para-brisa e a carteira de permissionário expedida pela Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN).

Além do mais, aos pais é garantido o direito de solicitar do contratado e verificar se o mesmo possui as habilitações necessárias, sendo pelo menos Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “D”, se possui o devido Curso Especializado nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Salienta-se ainda que os veículos prestadores desse tipo de serviço obrigatoriamente devem ser devidamente identificados com a pintura horizontal “ESCOLAR”, preto ou amarelo, tacógrafo, cintos de segurança para todos os ocupantes, bem como obedecer à lotação máxima permitida.

O Pelotão de Trânsito orienta ainda aos pais que ensine seus filhos a colaborarem com os profissionais durante o percurso, permanecerem sempre sentados durante todo o trajeto, respeitar o motorista e usar sempre o cinto de segurança.

Quanto aos profissionais, se orienta que nos casos de informação de existência vans clandestinas ou irregulares na cidade, que mantenha contato 190 e informe a situação para que sejam tomadas as medidas necessárias.

Ademais, podem ainda se deslocar à base de policiamento da PTRAN, situada na Avenida Major Amarantes, Praça Nossa Aparecida e repassar as informações bem como se orientar acerca da operação.

A participação desses profissionais que prestam esse tão essencial serviço à comunidade e a colaboração e participação de toda a sociedade seguramente contribuirá para o sucesso dos trabalhos, ficando o Pelotão de Trânsito sempre à disposição.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação