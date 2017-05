Rosangela Donadon realiza entrega oficial de sete ambulâncias para atender as cidades do Cone Sul

A cerimônia de entrega das sete ambulâncias destinadas para atender as cidades do Cone Sul de Rondônia, por meio de emenda parlamentar da Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) aconteceu nesta última terça-feira, 02 de maio, no município de Vilhena.

Um compromisso feito por Rosangela no início de seu mandato, e que após todos os trâmites legais, os veículos de grande porte, modelo semi-UTI, no valor total de R$ 1.440.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) foram entregues durante a solenidade. A deputada destinou as ambulâncias como forma de estruturar a saúde pública em âmbito regional, conhecendo as necessidades de cada município, por estar constantemente em contato com as cidades e seus administradores.

A solenidade contou com a presença do Governador Confúcio Moura (PMDB) que parabenizou as ações da parlamentar, elogiando seu desempenho e garra por estar sempre lutando por melhorias para as cidades da sua região. “Fico contente em saber que as cidades do Cone Sul do nosso Estado tem uma parlamentar tão ativa, que busca, corre atrás e faz concretizar seus projetos. Esses sete municípios estão muito bem representados”, disse Confúcio afirmando ainda, que a saúde e a educação sempre serão prioridades para o governo.

Em discurso, Rosangela fez questão de destacar suas emendas destinadas a cada cidade da região. Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia, uma ambulância para cada cidade, além de inúmeros projetos solicitados e que serão atendidos pela parlamentar.

“Fico muito feliz em ver que os compromissos estão sendo concretizados. Os investimentos feitos na área da saúde devem ser contínuos, como representante escolhida, sinto a necessidade de lutar pelo meu povo. Ofertando sempre o melhor para todos, em todas as áreas”, disse Rosangela.

Os veículos auxiliarão na transferência de pacientes às diversas unidades de saúde do estado de Rondônia. Completas e equipadas, as ambulâncias garantirão a agilidade e qualidade nos atendimentos emergências.

A solenidade contou com a presença de todos os prefeitos e vice-prefeitos das cidades beneficiadas, além do Secretário de Saúde de Estado, William Pimentel; o Diretor-Geral do DER, Ezequiel Neiva; o chefe da Casa Civil, Emerson Costa; além de vereadores e secretários dos municípios do Cone Sul.

Autor e fotos: Assessoria