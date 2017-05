“Semana da Acolhida” movimenta UNIR em Vilhena

Os veteranos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus Vilhena, realizam a “Semana da Acolhida”. A abertura do evento ocorreu na noite de ontem, 02, no auditório da universidade.

O evento reuniu professores e acadêmicos do curso. No primeiro dia de acolhida foram apresentados, técnicos, representantes do diretório acadêmico estudantil e o quadro de docentes do curso de jornalismo, assim como o Diretor da Universidade, professor Doutor Jorge Villena, que deu às boas bem-vindas a nova turma do curso.

Vanessa Forte, veterana da turma XII do curso de jornalismo, disse que a semana da acolhida é importante para poder explicar aos novatos sobre o curso de jornalismo, as coisas boas e ruins do curso e esclarecer algumas duvidas.

A veterana ressalta que a melhor maneira de falar sobre o curso, é através da semana da acolhida e assim poder passar aos novos ingressados, que o curso não é somente Rádio, TV, Jornal online e sim outras áreas que o curso oferece.

A novata do curso de jornalismo, Luana Sampaio, 17, conta que gostou da recepção dos veteranos juntamente com departamento de docentes do curso e esclarecem algumas duvidas em relação ao curso, o mercado de trabalho do curso. “Esclareceram todas nossas dúvidas sobre o curso de jornalismo e isso é importante para o acadêmico que está iniciando o curso”, salientou a novata do curso”, concluiu.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia