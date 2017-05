Vilhenense sobe ao pódio na Corrida do Trabalhador em Corumbiara

O atleta Gilberto Dutra (na foto ao centro) representou Vilhena na Corrida do Trabalhador, realizada no município de Corumbiara. O evento aconteceu na segunda-feira, 01, e reuniu corredores do Cone Sul.

Os atletas percorreram ruas e avenidas no município. Na colocação geral Gilberto ficou com o 2º lugar, subindo ao pódio e faturando medalha e premiação.

“A experiência foi ótima, parabenizo ao município pelo interesse em fomentar a corrida de rua, através de iniciativas como essa”, destacou o atleta.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação