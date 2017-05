Bandidos trocam tiros com a polícia após cometer roubo em Espigão

A PM de Cacoal trocou tiros com ladrões na manhã desta quarta-feira dia (3), os marginais roubaram uma corrente de ouro e ainda tentaram roubar uma bolsa no centro de Espigão do Oeste.

Logo após o assalto os acusados fugiram sentido Cacoal via Estrada da Figueira.

Os policiais de Cacoal receberam a informação e se deslocaram em direção a Rodovia, entre as linhas 11 e 12, se depararam com os dois acusados numa motocicleta cg placa NDG-0194, a mesma placa descrita por uma testemunha durante o roubo na cidade vizinha.

Os bandidos estavam na entrada de um sitio e ao avistar as viaturas fugiram pelo pasto da propriedade, abandonando a moto.

Durante a fuga eles atiraram contra os policiais que responderam a altura e revidou ao ataque.

Muito assustado com os tiros os moradores ficaram atentos, muitas viaturas se empenharam na ação nas buscas para capturar os ladrões.

Uma testemunha avisou os policiais que tinha acabado de avistar um dos acusados, saindo do meio do mato portando uma arma de fogo.

Quando a polícia se aproximou um dos criminosos que estava bebendo água em uma residência, percebeu e continuou a fuga entrando em um cafezal.

O menor, os dois capacetes, a moto e o chinelo usado durante o assalto foram encaminhados a delegacia.

Autor e foto: Tribuna Popular