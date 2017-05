Bar é assaltado durante a noite em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 03, um bar foi assaltado no Bairro Bodanese, em Vilhena. Os assaltantes levaram vários celulares e uma pequena quantia em dinheiro.

Conforme descrito no boletim de ocorrência, dois homens entraram no Bar Sertanejo, um deles de arma em punho, ordenou que todos se ajoelhassem, e mediante ameaça, levaram diversos aparelhos celulares das vítimas e R$ 150,00 do caixa do estabelecimento.

Após o assalto os homens fugiram a pé. Testemunhas contaram que eram dois rapazes morenos, magros e altos.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, e após diligências pelo bairro, a ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo