Congresso Técnico marca para junho início do campeonato Ruralzão

O Campeonato Rural/2017 vai reunir este ano 12 equipes dos distritos e comunidades que formam a área produtiva do município de Vilhena.

A confirmação da competição foi anunciada pelo secretário de Esportes e Cultura, Natal Jacob (Natalzinho) e pelo secretário adjunto, professor Manoel Ayres.

O Congresso Técnico do Ruralzão aconteceu no último final de semana na escola Paulina Donadon que fica no distrito de Nova Conquista.

Na reunião, que foi coordenada pelo secretário Natalzinho e pelo professor Ayres, compareceram representantes das equipes que participarão do campeonato e contou ainda com a presença do vereador Sargento Suchi.

Durante o encontro com os desportistas da área rural de Vilhena ficou definido que o campeonato terá início dia 07 de junho com a realização dos jogos da primeira rodada no campo do Cruzeirinho, que fica na Comunidade Santo André.

A coordenação do Congresso adiantou ainda que a premiação será entre troféus, medalhas e dinheiro para as equipes que chegarem ao primeiro, segundo e terceiro lugares. Os jogos acontecerão numa maratona de jogos em várias comunidades rurais. “Estaremos anunciando a tabela dos jogos nos próximos dias”, relatou o professor Ayres.

O secretário da Semec destacou o apoio do vereador Suchi marcando presença no Congresso Técnico. “A prefeita Rosani Donadon e o vice Darci Cerutti deram carta branca para a promoção do Ruralzão e com certeza este ano o campeonato será o melhor dos já realizados nos anos anteriores”, finalizou Natalzinho.

