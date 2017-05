CORUMBIARA: acidente com moto tira vida de paulistano enquanto visitava parentes

Às vésperas de completar 38 anos, o paulistano Tiago Mendes da Silva Geraldo teve sua vida interrompida após sofrer um acidente na zona rural de Corumbiara.

O fatídico aconteceu na tarde desta quinta-feira, 4, na linha 04, da segunda para a quarta eixo – rumo Seringal.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Tiago estava em Rondônia visitando alguns parentes.

No entanto, na tarde de hoje enquanto pilotava uma motocicleta, perdeu o controle de direção e sofreu o acidente.

O rapaz agonizava ao solo quando testemunhas passaram pelo local e acionaram a Polícia Militar. Porém, a vítima morreu antes mesmo da chegada do socorro.

A Perícia também compareceu e realizou os trabalhos necessários, em seguida liberando o corpo para os trabalhos funerários.

Tiago Mendes completaria 38 anos no próximo domingo, dia 07.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia