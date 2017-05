De virada, Ji-Paraná vence o Barcelona

O Ji-Paraná bateu na noite desta quarta-feira, 3, o Barcelona por 2 a 1 no estádio Biancão e conquistou sua primeira vitória no returno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela segunda rodada do turno da competição estadual.

Em busca da vitória, o Ji-Paraná iniciou a partida pressionando os visitantes. Vinícius, Márcio e Fernandinho tiveram a oportunidade de abrir o placar, mas esbarraram na boa atuação do goleiro Rocha. Em uma das poucas oportunidades criadas, o Barcelona conseguiu chegar ao seu gol. Aos 40’, Xavão saiu frente a frente com o goleiro Jhonnatan e abriu o placar para o Catalão Vilhenense.

Com o placar garantido no primeiro tempo, o Barcelona retornou a campo disposto a segurar o resultado. Com isso, o Ji-Paraná passou a pressionar ainda mais em busca do seu gol. Aos dez minutos, Matheuzinho arriscou de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Rocha, deixando tudo igual.

O gol motivou o Ji-Paraná que seguiu mantendo o ritmo. Mas conseguiu chegar ao gol da vitória apenas aos 45 minutos. Michel encontrou Walker livre, que girou e bateu forte para garantir a vitória do Galo da BR.

Com o resultado, Ji-Paraná e Barcelona dividem a terceira posição juntamente com o VEC, ambos com três pontos.

No domingo, o Ji-Paraná encara o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o Barcelona terá pela frente do Rondoniense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida