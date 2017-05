Diretoria do presídio feminino firma parceria com ótica em Vilhena

A diretoria do presídio feminino de Vilhena, através do diretor, Alexsandro Pereira da Silva e o técnico em enfermagem Luiz Carlos Gabriel, além do enfermeiro Cristiano Fonseca visitaram a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 4, para formalizarem um agradecimento público à empresa Instituto dos Óculos.

De acordo com Alexsandro, o gerente da firma, Wilian Benett, prontamente atendeu ao pedido da diretoria da colônia penal e vem prestando um trabalho excelente no tratamento às detentas na reforma e até mesmo doação de óculos a quem precisa.

De acordo com o técnico em enfermagem, Luiz Carlos Gabriel, o presídio feminino vem buscando parceria com entidades e empresas na tentativa de ampliar, reforçar e melhorar o processo de ressocialização das mulheres que cumprem pena no Município.

Alexsandro fez questão de agradecer formalmente a empresa tendo em vista a eficiência do serviço prestado ao presídio feminino bem como a qualidade do produto oferecido. “É uma empresa interessada em auxiliar o desenvolvimento do nosso município. Gostaria de deixar registrado nossos sinceros agradecimentos à toda equipe que compõe o Instituto dos Óculos em Vilhena”, parabenizou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia