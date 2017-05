“Encontro Musical” acontece nesta sexta no Park Shopping Vilhena

Músicos regionais amadores e profissionais sobem ao palco do “Encontro Musical” nesta sexta-feira, 05. Aberto ao público, as apresentações terão início as 19h30, sendo a estrutura montada no Park Shopping Vilhena.

O encontro é organizado pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV), e de acordo com o presidente da FCV, Djavan Santos, as inscrições podem ser feitas na FCV ou hora antes do evento.

“A fundação conta com um músico o Jeferson Lázaro, aos que desejarem ensaiar estamos à disposição”, enfatizou.

Mais informações podem ser obtidas na FCV, FCV, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 3845, Bairro Jardim América, das 07h00 às 13h ou das 15h às 17h.

