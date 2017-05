Enquete averigua popularidade dos deputados federais na região

Nesta semana a sondagem afere o grau de satisfação dos leitores do site, a maioria concentrados no Cone Sul do Estado, acerca do desempenho da bancada federal no Congresso Nacional.

A avaliação informal dos oito parlamentares, que na opinião geral mostram-se muito ausentes na região, servirá para nortear reportagens futuras acerca do assunto.

A enquete ficará no ar por cerca de duas semanas, salvo a ocorrência de algum tema mais urgente e inesperado que possa ocorrer até lá. O Extra de Rondônia agradece o interesse dos leitores em interagir com o site através das enquetes, que já se tornaram tradição e estão entre os destaques do jornal, e permanecerá na política de atender da forma mais plena possível a expectativa popular sempre partindo das manifestações e pedidos feitos por seus milhares de seguidores.

A enquete do Extra de Rondônia, como sempre, está sintonizada com fatos importantes do momento, destacando de forma célere e eficaz assuntos que tem importância para pessoas realmente interessadas no que é relevante para a comunidade. Evidentemente, alienígenas não compreendem nuances do gênero, mesmo porque não dispõe de afinidade e apego a questões inerentes ao povo que vive e viverá sempre por aqui, pouco importando-se com os temas que fazem parte de nosso dia a dia.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução