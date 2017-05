Governador faz mistério quanto às eleições do próximo ano

Em sua recente passagem por Vilhena, na terça-feira, Confúcio Moura com exclusividade ao Extra de Rondônia logo que desembarcou no aeroporto Brigadeiro Camarão.

Tradicionalmente o governador do Estado fala com o site reservadamente todas as vezes que vem à Vilhena, desde o primeiro mandato, e sempre trata de temas alheios ao que motivam a agenda a ser cumprida na cidade. Desta vez um dos assuntos foi a disputa eleitoral do próximo ano.

Apesar de todas as especulações acerca da participação dele no pleito disputando vaga ao Senado, Confúcio negaceia e se esquiva de confirmar o fato. No entanto, ele também não nega a possibilidade, e garantiu que sua participação na política não se encerrará ao final deste segundo mandato no Executivo. “O que posso dizer é que me aposentar é que não vou”, brincou o governador. Entretanto, a relutância calculada é uma estratégia, e mesmo adotando tal cautela ele deixa pistas que o caminho deve ser mesmo por aí.

Como o pacto entre o Extra e Confúcio para as exclusivas tem como condição resumir-se a três perguntas, a outra foi a respeito da controvertida – e atrasada – entrega da UNISP do Centro Cívico, que dá última vez tinha sido “prometida” ao site para início de abril. “Eu não vou estabelecer aqui uma nova promessa, mas garanto que a entrega será muito, mas muito em breve. Houve atraso na entrega de mobiliário para as unidades que estamos entregando pelo Estado afora, mas podem ficar tranquilos que logo serão entregues as instalações”, assegurou.

Finalizando, ele enfatizou que neste momento as ações de impacto do governo para o Cone Sul incluem a pavimentação da estrada entre Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, a construção de silos para armazenagem de produção agrícola em Cerejeiras e a consolidação do apoio ao desenvolvimento da suinicultura em Colorado do Oeste, com participação na instalação de um frigorífico específico para trabalhar com a espécie.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia