Grupo faz bazar em prol de animais de rua, em Vilhena

O grupo “Amor de Quatro Patas” vai realizar um bazar beneficente em prol dos animais de rua, em Vilhena.

A missão do grupo é resgatar animais em estado crítico que estão em perigo nas ruas da cidade. Com isso, levá-los a um centro e tratá-los para depois ser colocado a disposição para serem adotados.

O grupo já resgatou e tratou diversos animais, entre cachorros e gatos que estavam à beira da morte nas ruas.

Uma cadela foi resgatada em estado de miséria com filhotes, foi tratada e agora está bem melhor. Além disso, faz parte do tratamento, castrar os animais para que os mesmo tenha uma vida melhor.

O bazar também visa arrecadar fundos para ajudar dona Leonice que há vários anos faz esse trabalho no anonimato. Hoje na casa dela há 70 gatos, 12 cães entre outros animais. Após o resgate e tratados o grupo busca pessoas que queiram adotá-los.

O grupo resgatou e tratou 10 cães das ruas em estado de calamidade e conseguiu um lar para eles.

O Amor de Quatro Patas, também conta com o apoio do projeto Castração Solidária que promoveu 24 castrações ao preço de R$ 58,00 cada.

O bazar será realizado no próximo dia 7 a partir das 08 horas no pátio da Escola Municipal Marcos Donadon, na Avenida Tancredo Neves no bairro Jardim América.

Terá a disposição da população roupas, calçados, acessórios entre outros ao preço de R$ 0,50 a R$ 20,00.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação