Homem é preso por tentativa de furto em Colorado

Na manhã desta quinta-feira, 4, a Polícia Militar (PM) de Colorado, recebeu informação que um homem de camiseta verde e bermuda preta, havia pulado o muro de uma casa, na Avenida Tapajós com a Rua Pará, e que provavelmente iria praticar furto no local.

De imediato uma viatura foi até ao local e localizou o suspeito dentro do imóvel. O suspeito disse à polícia que estava procurando casa para alugar por isso pulou o muro e entrou. Explicação que não convenceu os policiais. Com o suspeito havia alguns produtos que ele não soube explicar a procedência. Com isso, recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que o rapaz identificado apenas por Israel tem passagens por furto.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução