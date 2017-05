Pedreiro que matou a própria mãe e os cachorros da família é absolvido em Vilhena

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Vilhena absolveu o pedreiro Ivo Royer, 49 anos, do bárbaro assassinato praticado contra sua genitora, Lídia Margarida Royer, de 72, e pelo abuso e maus tratos praticados contra animais de sua residência no dia do crime.

Royer foi declarado inimputável haja vista que é portador de esquizofrenia e era incapaz de entender o caráter criminoso dos fatos praticados. Ele, no entanto, terá que ser internado para tratamento psiquiátrico por 3 anos.

O crime aconteceu dia 7 de agosto, em Vilhena. Após os crimes, o acusado tentou se matar, e ainda ameaçou vizinhos e enfrentou os policiais que atenderam a ocorrência.

A medida imposta pela Justiça deve ser cumprida imediatamente, e o réu não poderá apelar em liberdade, em decorrência de seu desequilíbrio.

Fonte: Rondoniaovivo