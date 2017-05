Prefeitura de Pimenteiras instala secretária específica para acompanhar projetos e convênios

Por determinação do prefeito Olvindo Dondê, a administração municipal de Pimenteiras do Oeste criou a Secretaria Municipal de Acompanhamento de Projetos e Convênios, organismo que irá dedicar-se a agilização do trâmite destes tipos de iniciativa com as esferas estadual e federal do Executivo.

A pasta é gerida pelo ex-vereador Izaque Zigue, com formação em Administração e cursando pós-graduação em Gestão de Projetos, além de longa experiência na área, com 22 anos de trabalho do gênero prestado ao Exército Brasileiro, instituição que integrou ao longo deste período.

Izaque explicou ao Extra de Rondônia que o acompanhamento rigoroso destes procedimentos através de um organismo específico para tanto é necessária, “pois há muitos critérios e detalhes em tais processos, tornando-os muito suscetíveis a erros, que podem trazer prejuízos à comunidade, através da reprovação de pedidos de verbas para investimentos”.

A secretaria também cuidará das prestações de contas dos convênios, atendendo aos requisitos estabelecidos pela legislação e as exigências do Tribunal de Contas e demais instituições de fiscalização do uso de verbas públicas.

Ele declarou que há diversos processos em andamento junto ao Estado e a União, entre os quais destacou os seguintes: Emenda Parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho, no valor de R$ 500 mil, para reforma e ampliação do Paço Municipal; Emenda Parlamentar do senador Valdir Raupp, no valor de R$ 600 mil, para reforma e ampliação do hospital municipal; Emenda Parlamentar do senador Acir Gurgacz, no valor de R$ 300 mil, para iluminação na Avenida Brasil; Emenda Parlamentar do deputado estadual Hermínio Coelho, no valor de R$ 200 mil, para implantação de iluminação pública nos setores 1 e 3 da área urbana; Emenda Parlamentar da deputada estadual Rosangela Donadon, no valor de R$ 100 mil, para aquisição de equipamentos para creche municipal; Emenda Parlamentar do deputado estadual Lebrão, no valor de R$ 100 mil, para obras de instalação de fábrica de bloquetes; Emenda Parlamentar do deputado Airton Gurgacz, no valor de R$ 100 mil, para calçamento urbano; e Emenda Parlamentar do deputado estadual Anderson, no valor de R$ 60 mil, para aquisição de equipamentos de fisioterapia e playground.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia