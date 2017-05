Prefeitura disponibiliza veterinária para auxiliar em ação solidária em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), auxiliou uma ação solidária realizada pela ONG “Adote um Amigo”, disponibilizando uma veterinária para fazer castrações de animais.

A ação foi realizada no último final de semana pela ONG que resgata animais das ruas de Vilhena e depois disponibiliza para a adoção.

De acordo com informações da ONG, foram atendidos na ação solidaria cães e gatos. A castração contou com ajuda de 20 voluntários que realizaram nos dias 29 e 30 a castração de 140 animais, 40 cães e 100 gatos. Os beneficiados foram famílias de baixa renda que não possuem condições de realizar os procedimentos em uma clínica particular.

De acordo com Luene Pereira, que é idealizadora da ONG explicou que ação foi realizada em bairros humildes para oferecer aos moradores que não tem condições de realizar o tratamento em clinica a oportunidade fazer a castração gratuita. “Realizamos a panfletagem no Cristo Rei, Residencial União e outros. A partir desta divulgação as pessoas que tiveram interesse de participar fizeram um pré-cadastro que são necessários para comprovação da renda e levaram seus animais até a Faculdade da Amazônia, que é parceria pela segunda vez da Castração Solidária”, explicou a idealizadora.

A veterinária municipal, Fabiane Tietz explica a importância de participar de ações em prol da vida animal. “O objetivo da ação é garantir o controle de natalidade dos cães. O excesso de população canina é um problema muito sério e requer um controle muito apertado de natalidade. A nossa prefeita Rosani Donadon (PMDB) tem um carinho muito especial e demonstrou sua preocupação com o assunto e não se eximiu da responsabilidade. Mesmo diante da difícil situação de déficit financeiro da prefeitura, ela está em busca de uma solução para dar uma atenção especial para os nossos animais. Eu fico feliz em poder participar e poder ajudar ONGs que tem carinho e dedicação pelos animais”, finaliza a veterinária.

Texto e fotos: Assessoria