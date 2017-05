VEC goleia o Guajará por 3×0

O VEC goleou na noite desta quarta-feira, 3, o Guajará por 3 a 0 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, e se reabilitou na disputa do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela segunda rodada do returno da competição estadual.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Kaoan abriu o placar para o Lobo do Cerrado aos 20 minutos. Aos 33’ foi a vez do meia Luiz Henrique marcar o segundo gol. Já aos 40’ Alemão fechou o placar.

Com o resultado, o VEC assumiu a terceira posição no returno do Estadual com três pontos. Já o Guajará é o lanterna com um ponto.

No domingo, o VEC enfrenta o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o Guajará recebe no sábado o Ariquemes no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida