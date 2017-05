Adolescentes são apreendidos após furtarem casas em Vilhena

A Polícia Militar (PM) apreendeu três adolescentes após furtarem uma casa no residencial Solar de Vilhena e outra no residencial Barão do Melgaço I.

A PM foi chamada por populares, onde relataram que três garotos estavam agindo de forma suspeita pelo bairro.

Ao proceder à abordagem foi constatado que eles haviam furtado uma casa no residencial Solar de Vilhena e outra no Barão do Melgaço I.

Os três infratores são velhos conhecidos da polícia, já tem passagens por diversos furtos.

Diante dos fatos, foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao comissariado de plantão.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia