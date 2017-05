AGO aprova contas e elege diretoria para novo mandato

Representantes de cooperativas de todos os ramos do Estado de Rondônia, estiveram reunidos na tarde de quinta-feira (27) em Assembleia Geral Ordinária da OCB/RO para a prestação das contas do exercício 2016 e eleger a nova diretoria.

Após a prestação das contas do exercício de 2016, certificada pelo Conselho Fiscal da OCB-RO e pelo auditor independente, a assembleia aprovou as contas por unanimidade e o plano de trabalho proposto para 2017.

Com o registro de apenas a chapa SOMOSCOOP, foi colocado em votação o mandato para o quadriênio 2017-2021, a qual foi aprovada pela maioria dos votos.

Neste ano, com a nova estrutura de governança aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária no último dia 6 de abril que criou o Conselho de Ética e a Presidência Executiva, ficou instituído a diretoria executiva composta pelo presidente e a permanência do superintendente.

Ao ser empossado, Secretário Geral da OCB-RO, Valdeci Moura da Costa ressaltou o relevante serviço prestado ao cooperativismo pela atual gestão.

“Quem conheceu o Sistema OCB-RO antes e após a gestão do Salatiel percebeu o avanço que a organização teve ao longo desses anos. O que queremos é ter a coragem e competência para continuar fazendo a diferença e esse é o nosso propósito. Estamos compondo esta chapa que acabou de ser eleita com o objetivo de somar para agregar. Sei do desafio e responsabilidade que ora assumimos e assumo o compromisso com todos os ramos que vamos fazer a diferença a este mandato que vocês estão nos confiando”, declarou.

Em seguida, Valdeci Moura indicou Salatiel Rodrigues de Souza para assumir como Presidente Executivo da OCB-RO e a assembleia homologou a decisão com a maioria absoluta dos votos.

O diretor Dr. Ivo Benitez, destacou o trabalho realizado por Salatiel e defendeu a continuidade das ações que vem sendo desenvolvidas pelo Sistema OCB-RO. “Acompanhei o Salatiel em alguns trabalhos no interior e pude ver de perto a liderança que ele exerce junto aos cooperados”, reconheceu o diretor.

Ao assumir o cargo, o Presidente Executivo Salatiel Rodrigues de Souza, agradeceu a confiança de todos pela indicação de seu nome ao cargo e assumiu o compromisso de continuar trabalhando por todas as cooperativas do Estado de Rondônia.

“Convido a todos para somarmos juntos na corrente do bem porque o cooperativismo em sua essência fala por nós. Vamos trabalhar para que todos participem das ações suplentes e efetivos. Agradeço aos conselheiros da gestão anterior pelo apoio e dedicação que tiveram com o Sistema. O nosso foco é o cooperativismo e a nossa ferramenta de trabalho serão as ações que serão executadas em todo o estado”, enfatizou Salatiel.

Ele citou ainda, a Assembleia Geral Ordinária como o órgão máximo para uma gestão democrática, onde todos têm o direito de participar efetivamente. E reforçou o convite para que todos atuem juntos no mesmo propósito do cooperativismo. “Juntem-se a nós, venham caminhar conosco, continuo fazendo o convite porque o cooperativismo é maior que qualquer divergência de ideias”, finalizou.

