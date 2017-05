Barcelona apresenta último reforço para sequência do Rondoniense

Volante defendeu o Comercial do Mato Grosso do Sul este ano

O Barcelona Futebol Clube apresentou na manhã desta sexta-feira, 05, no CT Embratel, o último reforço para a sequência do Rondoniense Sicoob 2017. Trata-se do volante Nick, de 27 anos, que este ano atuou pela Comercial de Mato Grosso do Sul, que foi eliminado nas quartas de final do Estadual sul-mato-grossense.

Experiente, Nick, que nasceu em Porto Nacional no Tocantins, tem passagens por diversos clubes brasileiros, entre eles Bragantino, América e Goianésia, ambos em Goiás, além do Comercial onde trabalhou com o treinador Tiago Batizoco. “Ele é um volante que sabe marcar, mas também sobe ao ataque e tenho certeza que será uma peça chave no nosso time”, disse o comandante do Barcelona.

No BID desde a quinta-feira, 27, Wederson da Silva Maia, como consta no registro de nascimento de Nick, já está apto para atuar e deve fazer sua estreia no domingo, 07, contra o Rondoniense pela terceira rodada do returno do Estadual. “Nunca joguei em Rondônia, mas sei que o campeonato daqui é disputado, concorrido, e está em crescimento e espero fazer no Barcelona um bom trabalho e ajudar nosso time a conquistar o título”, disse Nick.

O Barcelona entra em campo às 16h00 do domingo, 07, diante do Rondoniense, no Estádio Portal da Amazônia.

Fonte: Assessoria Barcelona FC

Foto: Rogério Perucci / Barcelona FC